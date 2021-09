Các chuyên gia công nghệ Việt nói gì về iPhone 13?

Ngoại hình không thay đổi và nâng cấp kém ấn tượng, theo ông Bùi An (quản trị diễn đàn HDvietnam), là do Apple tối ưu hoá bài toán kinh tế lợi nhuận với dây chuyền sản xuất (tận dụng lại thiết kế, linh kiện, phụ kiện,… - PV). Nếu trông đợi điều gì đột phá ở ngoại hình khác biệt của iPhone có lẽ phải chờ đến iPhone 14. Vì những nguyên nhân này, vị chuyên gia công nghệ cho rằng chưa có sản phẩm nào trong sự kiện của Apple làm ông đặc biệt quan tâm.

Ngoài ra, phần notch trên màn hình iPhone 13 năm nay cũng không được thu nhỏ hơn nhiều so với trước. Trong khi như ông An kỳ vọng, một màn hình dạng “đục lỗ” sẽ giúp hiển thị rộng rãi hơn so với hiện tại.

Mặc dù không có nhiều cải tiến, song các chuyên gia trong bài cũng dành lời khen cho Apple Watch, iPad Mini hoặc iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.