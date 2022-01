Các chính sách hỗ trợ rất quan trọng để quyết liệt phục hồi tăng trưởng

Chủ tịch nước cũng cho rằng việc hỗ trợ cho người lao động và các khu vực bị ảnh hưởng cần khẩn trương, quyết liệt thực hiện để đến được tay người dân, doanh nghiệp, tiến hành tháo gỡ ngay những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời cần thiết kế lại cơ chế khuyến khích và thủ tục tiếp nhận gói hỗ trợ tài khóa, tiền tệ, tín dụng cho doanh nghiệp, người dân, làm sao họ tiếp cận một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất, chống tham ô, lãng phí tốt nhất.



Chủ tịch nướcNguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong quá trình thực hiện gói tài khóa, tiền tệ phát triển kinh tế phải nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, vừa có mục tiêu tăng trưởng bảo đảm chất lượng, năng suất lao động, áp dụng những giải pháp chuyển đổi số sử dụng công nghệ tốt hơn, mạnh hơn, đặc biệt là vấn đề lao động, việc làm, đào tạo nghề phải được giải quyết tổng thể, cụ thể.



Chủ tịch nước cũng đề nghị bổ sung nhóm giải pháp tăng hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, bảo đảm thu ngân sách Nhà nước bền vững hơn; tăng tính minh bạch, công bằng, tăng vai trò điều tiết công cụ thuế. “Cần có một hệ thống giải pháp chứ không phải chỉ tung tiền ra mà không có biện pháp quản lý sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng trong thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ”.



Cùng thảo luận về nội dung này, Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (đoàn Hải Dương) cho rằng, trong thời điểm này, Chính phủ dành một phần lớn ngân sách hỗ trợ phục hồi kinh tế, đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng là cần thiết và quan trọng. Chính sách này sẽ tạo ra động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn dài tiếp theo.



Về chính sách hỗ trợ gián tiếp thông qua hỗ trợ về lãi suất cho các ngân hàng thương mại, Đại biểu kiến nghị, cần phải tiến hành rà soát để xác định chính xác mức độ cần hỗ trợ của các doanh nghiệp để có những chính sách phù hợp, hiệu quả.



Tờ trình của Chính phủ cũng đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đại biểu cho rằng, khoản tiền này rất cần thiết, sẽ hỗ trợ trực tiếp cho người dân để tháo gỡ những khó khăn trước mắt và một phần khuyến khích sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, Đại biểu cũng đề nghị cân nhắc về tính hiệu quả, bởi khoản tiền hỗ trợ của Nhà nước nếu đặt trong tổng số cần hỗ trợ thì rất lớn, nhưng khi phân chia cho người dân thì mỗi người chỉ được hưởng một khoản rất khiêm tốn. “Nên dành một khoản xứng đáng để đầu tư giải quyết việc làm cho người lao động sẽ có tác động lâu dài hơn, hiệu quả lớn hơn”, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa nói.



Cùng quan điểm, đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) cho rằng, chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội có nhiều biện pháp trọng tâm, phù hợp với bối cảnh tình hình đất nước và thế giới. Gói hỗ trợ tập trung chính vào đầu tư công. Các nguồn lực tung ra vừa giải quyết vấn đề kích cầu thông qua đầu tư công đồng thời tạo sự tăng trưởng trong thời gian tới. Nếu tổ chức thực hiện tốt chắc chắn sẽ tạo ra xung lực lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025.



Tuy nhiên, đại biểu đoàn Bắc Giang cũng bày tỏ quan ngại và đề nghị lưu ý các yếu tố cân đối vĩ mô, nợ công, nghĩa vụ trả nợ, lạm phát. Đồng thời, lo ngại có thể xuất hiện các tình trạng đầu cơ, bong bóng tài chính, bong bóng bất động sản…



Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay, thời gian tới, muốn kinh tế vực dậy, cần thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng, cần tạo ra cầu cho nền kinh tế. Do đó, Chính phủ trình Quốc hội gói chính sách tài khóa 291.000 tỷ đồng.



Trong đó có giảm thuế 64.000 tỷ đồng, gấp 3 lần mức giảm thuế của năm ngoái (năm 2021 chỉ giảm 21.500 tỷ đồng), đặc biệt trong đó giảm 2% thuế GTGT, hỗ trợ doanh nghiệp bứt phá phát triển… Đồng thời, chi hỗ trợ thuê nhà cho người lao động là 6.600 tỷ đồng; chi hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách giảm thuế và bảo lãnh cho ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ giải quyết việc làm, cho học sinh sinh viên vay, phát triển miền núi…



Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, việc huy động nguồn lực cũng đã có báo cáo các cấp có thẩm quyền. Để việc huy động nguồn lực linh hoạt nhất, bền vững nhất hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế; để gói kích cầu nói riêng và giải quyết nút thắt phát triển kinh tế xã hội nói chung cần giảm bớt khâu trung gian, thủ tục đầu tư…



Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho rằng, kinh tế Việt Nam như “cơ thể chuẩn bị hết bệnh cần thuốc phục hồi”. “Sức khỏe” doanh nghiệp, người dân kiệt quệ sau đại dịch, do đó gói phục hồi kinh nếu được ban hành sớm sẽ phục vụ tốt cho quá trình khôi phục nền kinh tế.



Theo ông Cường, Chính phủ đề xuất gói này bao gồm chính sách tài khoá và tiền tệ, trong đó, hỗ trợ tài khoá gồm kích cầu và cả kích cung với quy mô 290.000 tỷ đồng, trong đó giảm phí, lệ phí 64.000 tỷ đồng. Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách cho rằng việc giảm các loại phí, lệ phí sẽ giúp doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản xuất.



Bên cạnh đó, chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước là 176.000 tỷ đồng, chỉ sử dụng để chi đầu tư phát triển: Về phòng, chống dịch, đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp vùng, viện và bệnh viện cấp trung ương là 14.000 tỷ đồng; về an sinh xã hội, lao động, việc làm hơn 8.000 tỷ đồng; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (trong đó đáng chú ý là hạ tầng giao thông là 103.164 tỷ đồng).



“Kích cầu đầu tư hiệu quả và an toàn hơn kích cầu tiêu dùng. Nếu chỉ đạo kiên quyết như chống dịch thì hiệu quả giải ngân sẽ rất cao”, ông Cường nhấn mạnh.

Hải Liên