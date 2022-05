Các chiến binh tình nguyện Ukraine sử dụng xe tăng có biệt danh 'Bunny' để chống lại lực lượng Nga

Lực lượng tình nguyện Ukraine đã sử dụng một chiếc xe tăng T-80 bị bắt giữ có biệt danh "Bunny" để chống lại chủ sở hữu trước đây của cỗ máy - quân đội Nga.

Theo Sam Kiley của CNN, người đã gặp các chiến binh tình nguyện ở Ukraine, chiếc xe tăng này được chế tạo cách đây 2 năm và cho đến tháng 3 năm nay, do lực lượng Nga kiểm soát.

Alex, một người lính Ukraine và là một cựu kỹ sư phần mềm từng sống ở thành phố Kharkiv cho biết biết anh ta đã phát hiện chiếc xe tăng bị bỏ lại trên một cánh đồng khi thực hiện nhiệm vụ bắn tỉa vào hồi tháng 3 - chỉ tám ngày sau khi có thông tin Nga điều quân đến lãnh thổ Ukraine.

"Đây giống như chiếc xe tăng của cá nhân tôi. Tôi là người chỉ huy xe tăng và là chủ sở hữu của nó", Alex nói với phóng viên trong một cuộc phỏng vấn, đồng thời nói thêm rằng chiếc xe tăng "được hiện đại hóa một chút" có bộ nạp tự động và có thể "bắn những viên đạn tiên tiến hơn, tốt hơn, "bao gồm cả tên lửa dẫn đường.

Vào tháng 3, "Bunny" đã phá hủy hai mươi xe quân sự và một số xe tăng của Nga, Kiley chia sẻ trên CNN.

Các quan chức Ukraine và phương Tây hồi đầu tuần cho biết các lực lượng Nga dường như đang rút khỏi khu vực Kharkiv, The New York Times đưa tin. Đây là một bước lùi đáng kể đối với quân đội Nga kể từ khi rút quân khỏi Kyiv vào đầu tháng 4. Các quan chức quốc phòng Anh cho rằng lý do Nga rút quân khỏi Kiev là bởi "họ đã không thể chiếm được các thành phố quan trọng của Ukraine" và gặp phải những "tổn thất nặng nề" trong cuộc chiến.

Đầu tuần này, Ukraine đã chế nhạo lễ kỷ niệm quân sự hàng năm "Ngày Chiến thắng" của Nga ở Moscow bằng cách tổ chức "cuộc duyệt binh" của riêng họ với các xe tăng Nga bị bắt giữ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trong lễ kỷ niệm "Ngày Chiến thắng" của Nga hôm thứ Hai, gọi Ukraine và các nhà lãnh đạo của nước này là "Đức Quốc xã" nhưng không đề cập đến lời tuyên chiến sau cảnh báo từ các quan chức phương Tây.

"Phương Tây đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Nga. NATO đang tạo ra căng thẳng ở biên giới. Họ không muốn lắng nghe Nga. Họ có những kế hoạch khác", ông Putin nói trong bài phát biểu Ngày Chiến thắng. "Các bạn đang chiến đấu vì tổ quốc, vì tương lai của đất nước, để không ai quên những bài học của Thế chiến thứ hai".

Theo Business Insider