Các Chị Đẹp miệt mài thu âm cho màn debut của LUNAS, 2 Chị Đẹp vắng mặt vì lí do đậm chất 'phú bà'

Như vậy, chỉ còn không lâu nữa, "siêu nhóm nhạc" LUNAS của 5 Chị Đẹp sẽ chính thức có màn debut đến khán giả. Mới đây, nhóm đã chia sẻ đoạn clip các thành viên đang miệt mài tập luyện và thu âm cho ca khúc chuẩn bị được ra mắt của nhóm.

Có thể thấy, các Chị Đẹp LUNAS... hát thì cũng nhiều, nhưng "buôn chuyện" lại càng nhiều hơn. Xuyên suốt đoạn clip, các Chị Đẹp nhảy nhót, đùa giỡn, ăn uống, tám chuyện với nhau,... còn thời lượng tập hát thực sự thì lại rất ít!

Dẫu đang miệt mài tập luyện nhưng không thể phủ nhận Trang Pháp, Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh vẫn vô cùng xinh đẹp, thần thái và ngập tràn năng lượng.