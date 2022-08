Các cầu thủ MU phấn khởi chờ Ronaldo khăn gói rời Old Trafford

Sự chuyên nghiệp của Ronaldo là điều không có gì phải bàn cãi, nhưng một số cầu thủ MU khó chịu vì anh không chấp nhận được những hạn chế của họ, thay vào đó yêu cầu rất cao.



Ở tuổi 37, Ronaldo vẫn nuôi tham vọng lớn và kỳ vọng rất cao vào các đồng đội trẻ. Anh từng được trông thấy khó chịu vì đàn em chuyền không như ý, cáu gắt với họ.



Dường như Ronaldo quên mất rằng, MU bây giờ không còn là hàng thủ với Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, thế hệ giành cúp đúp 2008 mà là Harry Maguire và Victor Lindelof,…

Erik ten Hag cũng không cần siêu sao người Bồ

Do vậy, nếu là trước đây khi Ronaldo đòi đi hẳn các đồng đội MU sẽ buồn, muốn giữ anh lại. Còn lúc này, hầu hết quay lưng với siêu sao người Bồ, chỉ mong anh mau chóng rời Old Trafford để cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.



Phiên chợ hè chỉ còn hơn 1 ngày nữa, liệu Ronaldo có kịp ‘thoát hiểm’ khỏi Old Trafford, nơi mà anh đối mặt với viễn cảnh dự bị nếu ở lại.



Có chút ngậm ngùi nếu Ronaldo rời MU trong cảnh Erik ten Hag vui, đồng đội thì hả hê và người hâm mộ cũng vỗ tay ăn mừng… Bởi điều đó chỉ minh chứng thêm, cuộc tái ngộ giữa họ vào hè năm ngoái thực sự là sai lầm tai hại.