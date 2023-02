Các ca khúc Kpop hoàn hảo cho playlist Valentine

At The End - Chungha

Ca khúc At The End là nhạc phim của bộ phim truyền hình đình đám Hotel del Luna. Từ tiếng đàn guitar mộc mạc, được hát theo phiên bản acoustic và giọng hát nhẹ nhàng của Chungha, tổng thể bài hát rất dịu dàng và ngọt ngào.

Chắc chắn bạn không nên bỏ qua trong danh sách phát của bạn cho Valentine!

Tell Me You Love Me - Bolbbalgan4

Tất cả chúng ta đều từng trải qua “tình yêu gà bông” vào một thời điểm nào đó trong đời, chủ đề này được nhấn mạnh lần nữa trong Tell Me You Love Me của BOL4.