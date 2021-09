Các ca Covid-19 ổ dịch Long Biên từng đi chợ, Hà Nội huy động tổng lực bóc tách F0

27 phút trước Tin pháp luật

Ngày 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”; lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Văn Dẽ (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa).