Các bước để người dân nộp trực tuyến hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông

Bước 6 - Nhập mã xác nhận

Bước 7 - Hoàn thành việc nộp hồ sơ

Khi hoàn tất các trường thông tin và nộp hồ sơ thành công, quý công dân sẽ được nhận tin nhắn mã số hồ sơ về số điện thoại hoặc email (đã đăng ký).

Sau khi cơ quan công an tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ được duyệt, cổng dịch vụ sẽ gửi tin nhắn về điện thoại số tài khoản kho bạc nhà nước để công dân thanh toán trực tuyến.

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, từ ngày 4/5 đến ngày 14/5, cơ quan này và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội và các đơn vị liên quan tiến hành chạy thử nghiệm, hoàn thiện hệ thống. Sau 10 ngày triển khai thí điểm cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận hơn 70 hồ sơ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 140 hồ sơ.



Cùng với thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chip điện tử) qua dịch vụ công trực tuyến, tính đến tháng 5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã và đang hoàn thiện để triển khai 8 thủ tục ở mức độ 4,trong đó có các thủ tục: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử thực hiện tại Công an cấp tỉnh; kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam; xét duyệt nhân sự, cấp phép cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam đăng ký tài khoản điện tử.

Vân Anh