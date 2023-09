Các bến xe Hà Nội nhộn nhịp trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Ngày 1/9, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, lượng khách đến các bến xe ở Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm vẫn nhộn nhịp. Trong khi đó, khu vực cửa ngõ Thủ đô hướng về các địa phương đông đúc lượng phương tiện, có lúc xảy ra ùn tắc cục bộ.

Tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 15.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 250% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến hơn 900 lượt xe/ngày. Tại bến Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng 200% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến là 900 lượt xe/ngày. Trong khi đó tại bến Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 4.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 200% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến là 400 lượt xe/ngày.

Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp thêm khoảng 300 phù hiệu xe tăng cường để phục vụ công tác giải tỏa hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại các bến xe ở Hà Nội: