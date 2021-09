Your browser does not support the video tag.

Cá voi thúc vào thuyền ngoài khơi Argentina và kết quả bất ngờ Oscar Comes, người điều hành một doanh nghiệp thể thao dưới nước ở địa phương cho biết: "Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi trong tự nhiên".