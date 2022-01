Cả triệu người lao động lo chốn an cư, chuyên gia vạch cách hạ giá nhà

Your browser does not support the audio element.

Nghịch lý khu đô thị mới bỏ hoang la liệt lại vắng đô thị công nghiệp

Trong tham luận tại hội thảo về nhà ở công nhân mới diễn ra, ông Trần Trung Chính - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng chỉ ra một thực tế, đó là sự phát triển tràn lan đô thị mới nhưng thiếu đô thị công nghiệp ở Việt Nam.

"Từ các vùng công nghiệp, hình ảnh hàng chục vạn gia đình công nhân bồng bế nhau chạy cả nghìn cây số suốt ngày đêm, vượt bao con sông, đèo dốc, nắng lửa... trở về quê hương", ông Chính cho rằng cuộc di tản khổng lồ này đặt ra nhiều câu hỏi cấp thiết.

Trong số đó, có vấn đề đặt ra: Vì sao nhiều gia đình công nhân đã sinh sống nhiều năm tại các khu công nghiệp nhưng vẫn thiếu các điều kiện sống thiết yếu để tin cậy gắn bó, trụ lại với nó?