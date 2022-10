Cá tra mang về hơn 2 tỷ USD: Doanh nghiệp thắng đậm, nông dân có lãi

Tương tự, “vua cá tra” một thời Thủy sản Nam Việt Navico (ANV) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III năm 2022 đạt gần 120 tỷ đồng so với mức lỗ gần 13,17 tỷ đồng quý III năm 2021. Luỹ kế 9 tháng năm nay, ANV đạt mức lợi nhuận sau thuế 567,2 tỷ đồng, so với mức lãi gần 74,4 tỷ đồng 9 tháng 2021.

Chia sẻ câu chuyện về thị trường xuất khẩu cá tra trước đó, bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT VHC, cho biết, nhu cầu tiêu thụ cá tra tại Mỹ, châu Âu, Trung Quốc bật tăng do kiểm soát được đại dịch Covid-19, thêm việc nguồn cung thiếu hụt nên năm 2022 sẽ "rất vi diệu", giúp toàn ngành cá tra có lời.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, do nuôi trồng cá tra phát triển khá, nhu cầu thị trường thế giới cũng tăng cao và duy trì ở mức ổn định giúp người nuôi cá có lãi.

Mức giá mức 30.500-31.000 đồng/kg xuất bán cá tra nguyên liệu cho nhà máy, theo ông Dương Nghĩa Quốc - Chủ tịch Hiệp hội cá tra Việt Nam, người nuôi cá tra đã có lãi nhẹ.

Những tháng qua, dù giá cá tra nguyên liệu tăng khá cao so với năm ngoái nhưng người dân vẫn hạn chế thả nuôi cá tra thương phẩm do thiếu vốn, giá cá đầu ra không ổn định. Ngoài ra, do giá thức ăn và nhiều chi phí đầu vào phục vụ nuôi cá tra liên tục tăng nên giá thành nuôi cá tra tại nhiều hộ dân đã ở mức 27.000-28.000 đồng/kg.

Xuất khẩu cá tra đang vào mùa cao điểm khi các thị trường bước vào mùa lễ hội cuối năm. Đơn hàng cá tra nhích dần lên trong tháng 10. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu cá tra được dự báo đạt kỷ lục 2,5 tỷ USD, tăng 54% so với năm 2021.