Cá thể tê giác Sumatra cực quý hiếm vừa chào đời

Con tê giác Sumatra cái có tên Delilah vừa đón chào đứa con đầu lòng của con vật, một con tê giác non nặng 25kg. Con tê giác non này được chào đời tại khu bảo tồn tê giác Sumatra, thuộc Công viên Quốc gia Way Kambas (tỉnh Lampung), phía nam đảo Sumatra, Indonesia.

Con tê giác Sumatra non vừa được chào đời tại Indonesia (Ảnh: Bộ Lâm nghiệp và Môi trường Indonesia).

Con tê giác non vừa chào đời là thành quả của mối tình giữa Delilah và con tê giác đực có tên Harapan, sinh ra tại Vườn thú Cincinnati (Mỹ) vào năm 2006. Harapan là tê giác Sumatra cuối cùng trên thế giới được hồi hương trở về Indonesia, nghĩa là toàn bộ quần thể tê giác Sumatra hiện nay đều sống tại Indonesia.

Hiện số lượng tê giác Sumatra chưa đến 50 cá thể, trong đó một phần đang sống trong môi trường nuôi nhốt và được chăm sóc đặc biệt.