Ca sĩ Yangpa bị lật xe ô tô trong tai nạn liên hoàn

Yangpa sinh năm 1979, nổi lên với ca khúc Puppy’s Love năm 1997. Nữ ca sĩ đã có khá nhiều bản hit sau đó như A’D DIO, Love…what is that.... Gần đây nữ ca sĩ rất được yêu thích khi hát ca khúc nhạc nền Happy End cho bộ phim Only One Person với chất giọng buồn đặc biệt.

An Na