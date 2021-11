Ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng và 1 mỹ nhân

Vy Oanh kiện bà Phương Hằng vì nhiều lần chỉ trích nữ ca sĩ "giật chồng", "đẻ thuê"…

Ngoài ra, báo Thanh Niên cũng cho biết, ca sĩ Vy Oanh còn khởi kiện bà Nguyễn Thị Thu Hoài (Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu 2012) ra TAND quận 1.



Theo nữ ca sĩ, hoa hậu Thu Hoài đưa lên mạng xã hội nhiều thông tin bịa đặt, vu khống liên quan đến mình.



Trước đó, ngày 8/7/2021, Thu Hoài livestream tố Vy Oanh hét giá cát sê khi được mời làm quảng cáo cho thẩm mỹ viện của mình và kéo vũ đoàn lên sân khấu rồi đòi cát sê 50 triệu dù không có hợp đồng.



Về phía Vy Oanh, nữ ca sĩ phủ nhận và cho biết những lời nói của Thu Hoài là bịa đặt, vu khống.



Cơ quan xét xử đang tiến hành giải quyết hai vụ việc theo trình tự luật định.

Liên quan đến vụ việc giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng, song song với nộp đơn khởi kiện bà Hằng ra TAND Q.1, thì ngày 25/10, nữ ca sĩ làm đơn gửi Công an TP.HCM yêu cầu xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Hằng về các tội: “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.