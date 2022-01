Ca sĩ Việt tự đăng clip hát live 'một trời một vực' so với phòng thu

Giữa tháng 7/2020, cộng đồng mạng đã thích thú và truyền tay nhau sản phẩm To The Moon của anh chàng. Ca khúc sau khi ra mắt đã nhận được nhiều sự yêu thích và giữ vững thứ hạng cao trong các BXH nhạc số.

Nhiều người khi nghe ca khúc này đều tưởng đâu một ca sĩ nước ngoài đang thể hiện nhưng lại ngỡ ngàng khi biết hooligan là người Việt Nam "chính hiệu". Đa phần đều khen chất nhạc cũng như cách phát âm chuẩn quốc tế của anh chàng này.

Thế nhưng mới đây nhiều người hâm mộ đã hụt hẫng khi nghe clip hooligan thể hiện bài hát Hàng Nghìn Kilomet - phiên bản tiếng Việt của To The Moon trên sân khấu.