Ca sĩ Việt liên tục bị chỉ trích vì MV phản cảm, đạo nhái

MV của Jack đang gây tranh cãi.

Ê-kíp của Jack thông báo ngay đầu sản phẩm rằng “MV được lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng. Tất cả nhân vật, bối cảnh và tổ chức là hư cấu”.

Tuy nhiên, khán giả vẫn tiếc nuối về màn trở lại của giọng ca Bến Tre. Họ mong đợi một sản phẩm hoàn toàn mới mẻ, sáng tạo từ nam ca sĩ sau thời gian dài vắng bóng thay vì một MV "chắp vá" từ nhiều tác phẩm khác nhau.

Trước đó, There’s No One At All của Sơn Tùng cũng bị chỉ trích vì nhiều cảnh giống các sản phẩm âm nhạc quốc tế. Sau khi theo dõi MV của nam ca sĩ sinh năm 1994, khán giả cho rằng sản phẩm có nhiều điểm tương đồng với Crooked (G-Dragon) hay Haru Haru và Loser (Big Bang). There’s No One At All còn bị so sánh với MV When I Grow Up của rapper NF ở cảnh ngồi trên xe rác hay bộ phim Thái Lan Giao ước chết.

Trong khi đó, ở MV Đôi Mi Em Đang U Sầu, Đông Nhi bị nghi ngờ sao chép vũ đạo bài Toxic của AliENZ. Qua đoạn video so sánh vũ đạo hai bài hát, khán giả chỉ ra chúng giống nhau tới 90%.

Buồn không thể buông mà Phí Phương Anh thể hiện cùng RIN9, MiiNa trong nhóm nhạc tân binh tên DREAMeR ra mắt cách đây 3 tháng vướng tranh cãi tương tự. Bài hát khiến khán giả liên tưởng tới nhiều sản phẩm Kpop đình đám như On Rainy Days (BEAST), Happen (Heize), Sick Enough To Die (MC Mong)...