Ca sĩ Việt gây tranh cãi khi lồng tiếng và hát nhạc phim 'Nàng tiên cá'

Những ngày qua, bản audio giọng hát của nàng tiên cá Ariel (trong phim Nàng tiên cá - The Little Mermaid bản lồng tiếng Việt) với ca khúc Part of your world đã nhận được sự quan tâm của khán giả kèm theo những ý kiến trái chiều.

Có người đánh giá cao chất giọng của Duyên Quỳnh - nữ ca sĩ lồng tiếng và thể hiện tiếng hát cho nàng tiên cá. Song, cũng có ý kiến cho rằng giọng của cô khá "cứng" không phù hợp với hình ảnh một cô gái trẻ.

Trước những ý kiến trái chiều, đạo diễn âm nhạc Bùi Trường Giang phản hồi với truyền thông. Anh cho rằng Duyên Quỳnh đã làm tốt vai trò hát và lồng tiếng. Anh tiết lộ đại diện Disney ở Mỹ và ở châu Á đều chọn Duyên Quỳnh giữa rất nhiều ứng viên khác vì chất giọng của cô có chiều sâu.