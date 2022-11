Ca sĩ Việt đầu tiên thắng giải ở Melon Music Awards

Tối 26/11, nhóm nhạc New Jeans cùng hàng loạt thần tượng Kpop tham dự giải thưởng Melon Music Awards. Nhóm biểu diễn hai ca khúc nổi tiếng là Hype Boy và Attention. Đây là lễ trao giải lớn được tổ chức hàng năm bởi Melon - trang nghe nhạc chiếm thị phần lớn nhất Hàn Quốc.

Tại lễ trao giải, New Jeans giành chiến thắng ở hạng mục Tân binh của năm và Bonsang. Đây là chiến thắng xứng đáng của New Jeans sau màn ra mắt thành công. Người hâm mộ, đặc biệt khán giả Việt đang chúc mừng chiến thắng của New Jeans.