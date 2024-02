Ca sĩ Usher kiếm được bao nhiêu khi biểu diễn 15 phút tại Super Bowl?

Giải bóng bầu dục Super Bowl là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm tại Mỹ. Kéo theo đó, chương trình âm nhạc giữa giờ cũng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới.

Chính vì vậy, việc được biểu diễn tại đây sẽ mang lại cho nghệ sĩ nhiều danh tiếng hơn. Những nghệ sĩ được mời cũng đều tỏ ra vinh dự khi có cơ hội trình diễn trên sân khấu này.

Usher sẽ là nghệ sĩ tiếp theo trình diễn tại Super Bowl sau Rihanna vào năm 2023. Trước đó, sân khấu năm 2022 là sự bùng nổ của loạt rapper đình đám Dr. Dre, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem và 50 Cent.

Màn trình diễn không thành công như mong đợi

Usher xuất hiện đầy hứa hẹn với giai điệu ca khúc My Way, Caught Up, Love In This Club,... tuy nhiên sau đó bầu không khí trở nên tẻ nhạt khi anh chọn trình diễn các giai điệu có tiết tấu chậm rãi, không phù hợp với sự kiện sôi động như Super Bowl.