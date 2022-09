'Ca sĩ tỷ phú' Hà Phương quyết tâm bùng nổ với nhạc trẻ

Giải đáp cho thắc mắc này, ca sĩ cho hay: “Tất nhiên, sở trường chính của Hà Phương vẫn là dòng nhạc dân ca, trữ tình. Nhưng theo quan điểm của Hà Phương, học hỏi được thêm nhiều thì đó là một điểm cộng, không phải là một điểm trừ.”

Mặc dù lần đầu tiên hát thể loại không phải sở trường của mình cớ ngỡ đâu Hà Phương sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều, nhưng sau đêm biểu diễn, ca sĩ Hà Phương cũng đã nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả.

Trước sự đón nhận nồng nhiệt, sự ủng hộ chân thành từ khán giả đối với Hà Phương ở dòng nhạc trẻ, đặc biệt qua ca khúc Quen Với Cô Đơn mà cô thể hiện trước đó, nữ ca sĩ đã quyết mua hẳn độc quyền ca khúc này của Lương Bằng Quang trong vòng hai năm liền.