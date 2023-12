Ca sĩ Tố My bị tiền đột quỵ, may cấp cứu kịp thời

Chuỗi MV được quay bằng công nghệ virtual production (phim trường ảo). Cụ thể, Tố My đầu tư 30 bối cảnh thật trên phim trường kết hợp kỹ xảo 3D tạo nên hình ảnh chân thật, sống động trong MV.

Ca sĩ phải thay 24 lớp trang điểm và nhiều bộ trang phục được thực hiện bởi 15 thợ may lành nghề trong 1 tháng. Để tiết kiệm chi phí, Tố My và ê-kíp quay 8 MV trong vỏn vẹn 3 ngày.

Cô tranh thủ ăn lúc trang điểm và ngủ chỉ 2 tiếng/ngày. Dù vậy, tổng chi phí vẫn tương đương "giá mua 1 căn hộ chung cư".



Tố My và em gái - ca sĩ Tố Ny.

Tố My không tiếc tiền vì tự thấy may mắn, luôn được khán giả yêu thương, ủng hộ. "Người ta đồn tôi giàu lắm, thực tế chỉ may mắn thôi. Tôi có show đều đặn, công việc kinh doanh lĩnh vực làm đẹp cũng khá ổn định mới đảm bảo tài chính làm dự án tốn kém như vậy ở thời buổi khó khăn", theo người đẹp.