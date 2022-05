Ca sĩ Thanh Hà lộ hàng loạt khuyết điểm khi mặc váy cô dâu

Bốn năm trước, Thanh Hà phải uống thuốc để một khối u trong cơ thể tan dần. Ca sĩ chịu tác dụng phụ của thuốc, cơ thể bị trữ nước, người phì ra, tăng hàng chục kg. Giữa năm ngoái, giọng ca hải ngoại quyết tâm giảm cân và tập trung vào chế độ kiêng đường, tinh bột. Nhờ vậy trong một tháng đầu, ca sĩ giảm được 8 kg và lấy lại vóc dáng thon gọn sau nửa năm.



Ngoài ra, Thanh Hà tập yoga, chạy bộ, đạp xe, bơi lội để cơ bắp săn chắc, tăng sức đề kháng. Từ lúc giảm cân thành công và cặp kè cùng Phương Uyên, giọng ca hải ngoại thay đổi phong cách ăn mặc trẻ trung, năng động hơn.

Phần trình diễn của ca sĩ Thanh Hà cho BST "Bướm Hoang" của NTK Hoàng Hải.

