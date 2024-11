Ca sĩ Thái Trinh lấy chồng kém 6 tuổi: Mối quan hệ với mẹ chồng gây ngưỡng mộ

Không chỉ dành nhiều lời ngọt ngào cho ông xã kém 6 tuổi, nữ ca sĩ còn rất tự hào khoe mẹ chồng trên mạng xã hội. Thái Trinh sinh năm 1993 tại Thái Bình. Cô bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Từ cuối tiểu học tới những năm học THPT, Thái Trinh được mời tham gia vũ đoàn The Sun đi múa đám cưới. 1 đêm chạy 3 đám tiệc với cát-xê 50.000 đồng. “Tiếng lành đồn xa”, mới học lớp 8, cô nàng đã được các anh chị trường Lê Quý Đôn mời qua làm biên đạo múa các chương trình văn nghệ. Thái Trinh bắt đầu học guitar từ năm lớp 9. Và chỉ 1 năm sau, cô nàng đã ôm đàn chạy xe máy khắp các phòng trà Sài Gòn nghêu ngao đi hát với cát xê 150.000 đồng. Tới năm lớp 11, Thái Trinh được tăng lương lên 500.000.

Ca sĩ Thái Trinh. Niềm đam mê ca hát cứ thế lớn lên cùng với Thái Trinh tự nhiên như hơi thở. Cô nàng liên tục trau dồi bản thân với âm nhạc để rồi một ngày, Thái Trinh trở thành hiện tượng mạng xã hội với ca khúc “The Show”. Nhờ khả năng sáng tác, chơi nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano, ukulele, Thái Trinh gây chú ý khi tham gia The Voice 2012 (team Hồ Ngọc Hà). Từng bước từng bước, Thái Trinh hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ lúc nào không hay. Năm 2020, cô ra mắt “Trinh acoustic”, cover các bài hit nhạc Việt một thời. Năm 2023, cô nàng tham gia “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” và để lại những ấn tượng tốt cho công chúng dù bị loại ở vòng công diễn 2. Bên cạnh sự nghiệp, Thái Trinh cũng được công chúng chú ý bởi đời tư. Cô nàng từng yêu vũ công Quang Đăng. Tháng 9/2019, cả hai công bố chia tay sau 3 năm bên nhau. Sau cuộc tình này, Thái Trinh sống khá lặng lẽ, kín tiếng về đời tư. Từng có thời điểm, Thái Trinh gần như rơi vào trầm cảm, tăng cân không kiểm soát. Cô bị cộng đồng mạng chê bai về ngoại hình. Hồi đầu năm 2021, nữ ca sĩ gây chú ý khi chia sẻ chuyện mình bị quấy rối, xúc phạm khi tham gia game show. Nữ ca sĩ 9x chia sẻ trên tờ Vnexpress rằng: “Sau những đổ vỡ tình cảm, tôi khó yêu hơn trước, cần nhiều thời gian để thử thách mối quan hệ. Tôi biết rõ cái gì nên, cần và đủ với mình”.

Hồi đầu năm nay, cô công khai được bạn trai cầu hôn. Sau khi trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất, Thái Trinh dần lấy lại phong độ, sự ổn định về tinh thần cũng như cuộc sống. Cô cũng mở cửa trái tim mình, đón nhận tình yêu mới. Hồi đầu năm nay, cô bất ngờ thông báo được bạn trai cầu hôn. Tháng 6 vừa qua, cô và bạn trai làm đám hỏi. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh về đám hỏi nhưng che mặt chú rể. Trả lời trên báo Thanh Niên về chú rể, nữ ca sĩ nói: “Trinh may mắn vì người đồng hành là anh, một người chưa bao giờ biết bỏ cuộc, chưa bao giờ chùn bước. Trinh may mắn vì gia đình anh dang tay đón mình về bằng những tình cảm ấm áp nhất, cởi mở nhất, che chở bảo vệ nhất”. Cô cũng chia sẻ thêm trên tờ Đời sống pháp luật về chuyện tình cảm của mình với chồng: “Anh ấy là một người tốt, chững chạc, cho tôi cảm giác an toàn và được sống là chính mình. Bạn trai cũng kiên nhẫn đồng hành, giúp tôi mở lòng sau những biến cố đã qua” (nguồn: Đời sống pháp luật). Sau đám hỏi, cả hai về chung một nhà. Cuộc sống của Thái Trinh và ông xã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Nữ ca sĩ 9x cũng thi thoảng cập nhật cuộc sống mới trên mạng xã hội. Cô được ông xã và gia đình chồng quan tâm. Thái Trinh từng bày tỏ sự vui mừng khi có người mẹ chồng tâm lý, thấu hiểu trên trang cá nhân: "Chặng đường chuẩn bị làm dâu sắp tới của mình dễ thương hơn nhiều vì mình có mẹ. 15 năm rồi mới gọi tiếng mẹ thêm lần nữa, thấy lạ lạ mắc cỡ ngại ngùng ghê. Cảm ơn anh cho em có thêm một người mẹ siêu dễ thương".

Ngày 20/11 tới đây, cô và chồng chính thức làm đám cưới. Sáng ngày 12/11, Thái Trinh đăng bức ảnh kèm chia sẻ ẩn ý về việc chuẩn bị tổ chức đám cưới. Nữ ca sĩ viết: "Cảm ơn anh đã kiên nhẫn và kiên quyết cầm tay em phi thẳng một mạch không chần chừ, từ ánh mắt ngại ngùng lúc mới gặp nhau đến ánh mắt ngại ngùng ngày chụp hình cưới. Cũng đã đến lúc rồi, anh nhỉ?". Tâm sự trên tờ Vnexpress, nữ ca sĩ 31 tuổi xác nhận, cô sẽ làm đám cưới vào ngày 20/11 tại Hưng Yên – quê nhà của chú rể. Chồng của Thái Trinh tên Nguyễn Thái Minh, 25 tuổi làm trong ngành nhựa. Cả hai sẽ làm lễ đón dâu từ Thái Bình sang Hưng Yên, ra mắt họ hàng nhà trai, sau đó tổ chức tiệc mời khoảng 1.000 khách. Nữ ca sĩ cũng dự định sẽ làm tiệc cưới tại TPHCM với sự góp mặt của bạn bè đồng nghiệp thân thiết trong thời gian tới. Theo Người Đưa Tin