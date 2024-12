Ca sĩ show Anh trai xin lỗi

Ca sĩ Hùng Huỳnh đưa ra lời xin lỗi lúc nửa đêm sau làn sóng chỉ trích đạo nhái sản phẩm âm nhạc của Jungkook (BTS). Lời xin lỗi của nam ca sĩ tiếp tục hứng chịu phẫn nộ từ cư dân mạng. MV Chẳng thế nhắm mắt của Hùng Huỳnh bị cáo buộc đạo nhái Standing next to you của Jungkook. Tin tức này lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội, thậm chí leo trending Twitter với hàng trăm nghìn lượt tiếp cận. Trang tin quốc tế Koreboo đăng tải bài viết ồn ào đạo nhái của Hùng Huỳnh và vụ việc nhà sản xuất âm nhạc Kewtiie "chế giễu", ám chỉ em út BTS “tham khảo” Michael Jackson.

MV mới của Hùng Huỳnh bị cáo buộc sao chép "Standing next to you" của Jungkook. Hiện tại, Hùng Huỳnh đã ẩn MV. Trước làn sóng chỉ trích dữ dội của dư luận, Hùng Huỳnh lên tiếng xin lỗi vào nửa đêm. Anh nói trân trọng và thấu hiểu những góp ý của khán giả và tiếp nhận để cải thiện. “Sau sự việc tôi muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả vì đã vô tình để những thông tin này làm ảnh hưởng đến mọi người” - ca sĩ viết những không nhắc cụ thể sự vụ. Video âm nhạc vướng lùm xùm của nam ca sĩ đã tạm thời ẩn đi. Tuy vậy, lời xin lỗi của Hùng Huỳnh càng khiến làn sóng phẫn nộ của dư luận dâng cao. Nhiều khán giả nói Hùng Huỳnh xin lỗi thiếu thành ý, không nhắc đến người bị ảnh hưởng trong vụ việc. “Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của Hùng Huỳnh. Lên bài xin lỗi nhưng xin lỗi một cách hời hợt, không đúng trọng tâm, xin lỗi cho có. Đề nghị Hùng Huỳnh và ê-kíp soạn lại bài xin lỗi một cách chỉn chu, xin lỗi đúng người, giải thích rõ sự việc”, “Xin lỗi quanh co, sáo rỗng. Xin lỗi ai, vì sao xin lỗi thì bạn không nói toàn viết gì đâu”, “Xin lỗi không đầu không đuôi thế này về học lại cách nói lời xin lỗi nhé”… nhiều bình luận bức xúc để lại.

Hùng Huỳnh đang là gương mặt được quan tâm sau chương trình "Anh trai say hi". Hùng Huỳnh tên thật là Huỳnh Hoàng Hùng, sinh năm 1999, quê Đồng Nai. Anh từng có 3 năm làm thực tập sinh tại Hàn Quốc, tham gia show Asia Super Young do Youku và TVB sản xuất, đứng hạng 17/60 thí sinh. Nam ca sĩ được biết đến nhiều hơn khi ghi danh trong show Anh trai say hi, được nhận xét là người có khả năng vũ đạo, làm chủ sân khấu tốt trong dàn anh trai. Theo Tiền Phong