Ca sĩ Quốc Kháng vừa bị bắt cùng bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu là ai?

Ca sĩ Quốc Kháng vừa bị bắt trong vụ lừa chạy án 9 tỉ là Quán quân của cuộc thi "Tình khúc vàng" 2020. Lê Quốc Kháng vừa bị bắt từng thắng giải quán quân cuộc thi "Tình khúc vàng" 2020 Ngày 5-11, Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Lê Quốc Kháng, 43 tuổi, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan số tiền 9 tỉ đồng. Lê Quốc Kháng là giọng ca chuyên hát nhạc bolero, trữ tình. Thành tích cao nhất của Lê Quốc Kháng là giải quán quân cuộc thi "Tình khúc vàng" 2020. Quốc Kháng (sinh năm 1981 tại Sóc Trăng) đã đến TP HCM lập nghiệp với mức cát sê ca hát vài chục ngàn. Nhưng sau khi chiến thắng tại cuộc thi "Tình khúc vàng" thì sự nghiệp của Lê Quốc Kháng cũng khởi sắc hơn. Lê Quốc Kháng thường xuyên chia sẻ sản phẩm âm nhạc cá nhân trên kênh xã hội cá nhân. Kênh YouTube của Lê Quốc Kháng có hơn 3.000 người theo dõi, đăng hơn 80 video với lượt xem dao động vài nghìn đến hàng trăm ngàn. Ngoài đi hát, Lê Quốc Kháng còn kinh doanh bất động sản, spa và nhà hàng. Ca sĩ này thường gửi thông tin cho một số trang tin về lịch trình bận rộn, đắt show và sự nghiệp kinh doanh thành đạt, cuộc sống giàu có. Lê Quốc Kháng theo đuổi dòng nhạc bolero trữ tình Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Mỹ Châu, 56 tuổi, là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group, quận 3 (nhà thuốc Mỹ Châu) về tội "Đưa hối lộ". Cơ quan CSĐT Công an TP HCM còn khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Quốc Kháng (tên thật là Lê Quốc Kháng, 43 tuổi) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (32 tuổi, ngụ quận 10) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra của cơ quan chức năng, bà Mỹ Châu có hành vi móc nối với ca sĩ Quốc Kháng để nhờ ca sĩ này "chạy án". Mục đích của những người này là chạy tại ngoại cho 1 bị can đang bị Phòng Cảnh sát Kinh tế khởi tố, bắt tạm giam. Ca sĩ Quốc Kháng đưa ra giá cho cho vụ "chạy tại ngoại" này là 9 tỉ đồng. Để tạo lòng tin với bà Mỹ Châu, nam ca sĩ tự giới thiệu là cháu của một lãnh đạo. Theo đó, Lê Nguyễn Hoàng Nam đề nghị Quốc Kháng đưa trước một khoản tiền để lo chi phí và phải ký hợp đồng với luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng. Quốc Kháng đồng ý với Nam và tự hứa hẹn với bà Mỹ Châu là bị can sẽ "được thả" trong vòng 1 tuần. Bà Mỹ Châu đã 2 lần đưa trước cho Quốc Kháng 7 tỉ đồng trong tổng số tiền 9 tỉ mà 2 bên thỏa thuận. Quốc Kháng chỉ đưa cho Nam 450 triệu đồng. Số tiền còn lại, Quốc Kháng dùng để tiêu xài cá nhân, giải quyết nợ nần.