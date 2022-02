Ca sĩ Quang Toàn bị stress, trầm cảm trước khi đột quỵ qua đời tuổi 45

"Anh là người giới thiệu tôi đến với cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới năm 2012. Anh cũng là người giới thiệu tôi với hoa hậu Kiều Khanh - người chị em mà tôi chơi thân đến giờ. Đâu ai ngờ anh ra đi đột ngột như vậy. Tôi biết anh Toàn thích sân bay lắm nên có lẽ anh chọn điểm đến cuối cùng là sân bay chăng?...", Thu Hoài nói.

Quang Toàn sinh năm 1977, là ca sĩ có tiếng ở hải ngoại. Anh từng là cái tên được yêu thích suốt thập niên 1990 qua các ca khúc như: Tạ tình, Mối tình xưa, Dạ khúc…

Quang Toàn hát 'Bài Thánh ca buồn'

HM - Gia Bảo