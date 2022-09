Ca sĩ Phương Loan mặc lại áo cũ của NS Chí Tài khi chạy show?

Your browser does not support the video tag.

Đặc biệt chiếc áo vest mà nữ ca sĩ mặc được cư dân mạng nhận ra giống chiếc áo đã từng được cố NS Chí Tài mặc nhiều lần lúc sinh thời. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là chiếc áo cũ của NS Chí Tài, nhưng cũng có người nghĩ rằng đây là trang phục cặp đôi của cả hai.