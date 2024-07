Ca sĩ Phương Linh tiết lộ lý do sức khỏe, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?

Sau thời gian vắng bóng, Phương Linh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở các chương trình ca nhạc. Mới đây, cô đã trở thành khách mời của show diễn Giao lộ thời gian - Love In The Bay. Bên cạnh những màn trình diễn, Phương Linh còn tâm sự về khoảng thời gian "biến mất" khỏi làng nhạc Việt.

Tràn dịch khớp gối là gì?

Trong cơ thể, khớp gối được bao quanh bởi màng hoạt dịch, lớp màng này chứa dịch khớp nhằm bôi trơn, giảm ma sát giữa các bề mặt xương giúp khớp gối chuyển động linh hoạt hơn.

Tràn dịch khớp gối là tình trạng màng hoạt dịch bị kích thích, tăng bài tiết dẫn đến dư thừa dịch trong khớp gối khiến khớp sưng to.

Tràn dịch khớp gối có thể xuất hiện ở một bên hoặc cả hai bên, giúp bác sĩ định hướng các nguyên nhân khác nhau như chấn thương, viêm nhiễm. Đây là bệnh lý có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất ở người cao tuổi.

Dấu hiệu tràn dịch khớp gối

Triệu chứng tràn dịch khớp gối rất đa dạng tùy thuộc vào thể tích dịch tại khớp và nguyên nhân gây bệnh. Một số dấu hiệu thường gặp bao gồm:

Sưng khớp: do dịch tích tụ xung quanh khớp và dưới bao hoạt dịch nên người bệnh có thể nhận thấy một bên khớp gối to hơn bên còn lại hoặc cả hai khớp đều sưng to hơn bình thường.

Cứng khớp: tụ dịch gây tăng áp lực khi chuyển động khớp, làm việc thực hiện các động tác cong, duỗi chân trở nên khó khăn.