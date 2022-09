Ca sĩ Phó Tùng qua đời tuổi 36 vì ung thư miệng

Phó Từng phải trải qua nhiều lần phẫu thuật khiến khuôn mặt bị biến dạng.

Ngôi sao Hoa ngữ Phó Tùng sinh năm 1986, anh vừa là ca sĩ, diễn viên. Năm 2007, anh tham gia chương trình "Happy Boys" do đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam tổ chức. Sau khi lọt vào top 20, anh chính thức ra mắt và phát hành EP đầu tiên mang tên “Tuyết trắng”. Năm 2014, Phó Tùng đoạt giải nam ca sĩ được yêu thích nhất tại Quảng Châu với ca khúc "Vừa hát vừa khóc". Năm 2015, anh và ca sĩ Lý Vĩnh Thuận cho ra mắt đĩa nhạc "Brothers Break Together" và bài hát "You Are a Master". Phó Tùng còn được biết đến với tư cách là diễn viên phim truyền hình ăn khách như: Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên, Bạch Tuyết...

Thắm Nguyễn