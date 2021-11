Ca sĩ Phạm Phương Thảo làm Ban giám khảo Liên hoan Ca Múa Nhạc

Your browser does not support the audio element.

Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2021 (Đợt 1) được Cục Nghệ thuật Biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 28/11 tại Nhà hát Tháng Tám, thành phố Hải Phòng.

Tham dự Liên hoan lần này có 19 đơn vị Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp trên toàn quốc. Trong đó, có 18 đơn vị thuộc khu vực phía Bắc và 1 đơn vị thuộc khu vực phía Nam là Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Biển Xanh tỉnh Bình Thuận.