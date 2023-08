Ca sĩ ngoại cỡ 'mất việc' sau cáo buộc quấy rối tình dục

Một nguồn tin thân cận nữ ca sĩ cho biết đội ngũ của cô đang cố gắng hết sức để tìm kiếm giải pháp cứu vãn danh tiếng, sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi ngày càng nhiều người buộc tội Lizzo có hành vi không phù hợp. Mọi người không biết liệu cô có thể phục hồi danh tiếng sau chuyện này không.

"Nếu cô ấy lên tiếng, những tuyên bố sẽ bị cắt nhỏ, phân tích, soi mói nhưng không lên tiếng sẽ bị gọi là kẻ hèn nhát" - nguồn tin cho biết.

Lễ hội Made In American 2023 dự kiến diễn ra tại Philadelphia do Lizzo và SZA dẫn đầu dàn ca sĩ đã tuyên bố hủy bỏ. Ban tổ chức không đưa ra lý do sự kiện bị hủy nhưng nhiều đồn đoán từ công chúng rằng có thể do bê bối của Lizzo.

Ngày 1-8, Lizzo bị ba nữ vũ công Crystal Williams, Noelle Rodriguez và Arianna Davis hiện không còn làm việc cùng, đệ đơn kiện lên Tòa án Los Angeles - Mỹ. Họ cáo buộc cô quấy rối tình dục, tạo ra một "môi trường làm việc khắc nghiệt", thiếu tôn trọng nhân viên.