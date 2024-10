Ca sĩ ném mic vào đầu khán giả đột ngột thông báo hủy show vì phải nằm viện

Cardi B - nữ ca sĩ từng gây sốc khi ném mic vào đầu khán giả lúc đang diễn vừa cập nhật tình hình sức khỏe bản thân và lý do hủy show cuối tuần này.

Cardi B. Ảnh: Instagram Mới đây, Cardi B bất ngờ chia sẻ lời nhắn tới người hâm mộ trên tài khoản Instagram có 165 triệu người theo dõi của mình. Rapper sinh năm 1992 cho biết cô gặp tình trạng y tế khẩn cấp và đang phải nằm viện điều trị nên phải hủy tiết mục biểu diễn ở One MusicFest ngày 26/10 tới. “Rất buồn phải thông báo với các bạn tin này nhưng tôi đang phải nằm viện điều trị mấy ngày nay và không thể biểu diễn trong ONE MusicFest. Tôi rất đau lòng khi không thể gặp người hâm mộ cuối tuần này dù rất muốn", cô viết. Cardi B cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì đã hiểu cho tình trạng của cô và hứa sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn. Nữ ca sĩ cũng trấn an các fan "đừng lo lắng" ở cuối bài viết, nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Giọng ca 32 tuổi gặp vấn đề sức khỏe vào hôm 21/10 và chia sẻ ảnh trên giường bệnh trong video đăng trực tiếp trên Instagram. Cardi B nói cô "không thở nổi" và thậm chí văng tục trong đoạn video. Nữ ca sĩ mới sinh con thứ 3 và đang trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn. Cardi B sinh năm 1992 ở New York, là nữ rapper hàng đầu thế giới. Cô từng làm người mẫu thoát y trước khi ca hát. Cardi B cũng nổi tiếng với những bê bối đánh người, phát biểu gây sốc trên truyền thông. Cuối tháng 7 năm ngoái Cardi B từng gây xôn xao với hành động ném thẳng micro vào đầu khán giả khi đang biểu diễn sau khi bị người này hắt nước vào người. Theo Vietnamnet