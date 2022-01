Ca sĩ Mỹ Lệ xót xa với nỗi đau xa con của Nhật Kim Anh

Your browser does not support the audio element.

"Đừng xát muối vào nỗi đau tận cùng của người mẹ đáng thương ấy nữa!", đó là dòng mở đầu cho tâm sự của nữ ca sĩ Mỹ Lệ trên trang cá nhân của mình. Từ câu chuyện của bé 8 tuổi nghi bị "mẹ kế" hành hạ đến chết, Mỹ Lệ chia sẻ cảm nhận của mình về nỗi đau của những người mẹ mất con, xa con, đề cập đến trường hợp đáng thương của MC Quỳnh Chi, ca sĩ Nhật Kim Anh… được người đọc đồng tình ủng hộ.

"Đã có nhiều câu chuyện đấu tranh với nhà chồng kéo dài hàng chục năm dành quyền nuôi con rất thương tâm như MC Quỳnh Chi một thời, hay diễn viên Nhật Kim Anh… thậm chí những người mẹ này đã không thể gặp được con trong vài năm mà cũng đành bất lực. Luật pháp là một đường nhưng thực tế là một chuyện không đơn giản tí nào, nói gì thì nói, người phụ nữ vẫn còn chịu rất nhiều thiệt thòi oan ức, nếu gặp phải gia đình chồng cũ có tiền có quyền đổi trắng thay đen theo ý họ được thì chiến đấu với họ rất gian nan, dù một người phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ cũng khó lòng xoay chuyển được mọi việc theo ý", ca sĩ Mỹ Lệ viết.

"Cái chết thương tâm của bé gái làm rúng động lương tri của con người trong mấy ngày qua..." (Ảnh minh họa: FB Hoang Thi My Le).

Trong bài viết, ca sĩ Mỹ Lệ cũng lên tiếng về trường hợp bé 8 tuổi bị bạo hành đến chết. Theo nữ ca sĩ, người mẹ của bé đã phải chịu nỗi đau phải xa con sau ly hôn, giờ lại chịu thêm nỗi đau bị mất con và những ám ảnh con bị hành hạ đến chết. Thế nhưng một số người còn nhẫn tâm lên án người mẹ của bé: "Cái chết thương tâm của bé gái làm rúng động lương tri của con người trong mấy ngày qua, chắc chắn đã vượt ngưỡng chịu đựng của một người mẹ! Ai có thể xoa dịu nỗi đau đó? Không ai cả! Để con chết trong đau đớn tột cùng, chết vì nhục hình tra tấn kéo dài thì người mẹ nào cũng sống mà như đã chết vì ăn năn dằn vặt, chắc chắn không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. Người mẹ ấy đã quá đau đớn, không an ủi vỗ về được cho cô ấy thì thôi, xin đừng trách cứ phán xét một ai đó quá đơn giản, hãy đứng trong hoàn cảnh người ta để thông cảm".