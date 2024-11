Ca sĩ Mỹ Lệ: Luôn mang ơn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vì một điều

Mỹ Lệ bày tỏ lòng biết ơn đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bởi theo cô, tác giả Còn tuổi nào cho em là người khuyên nhủ, hỗ trợ mình vô điều kiện. Với cô, đó là sự thuận lợi lớn, song đòi hỏi bản thân phải có năng lực để chứng minh. Biết ơn sự giúp đỡ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Mỹ Lệ tên thật là Hoàng Thị Nhật Lệ, sinh năm 1972 tại Quảng Bình. Nhắc đến cô, khán giả sẽ nhớ đến hình ảnh một nữ ca sĩ có giọng hát nội lực và phong cách đầy cá tính, là chủ nhân của nhiều ca khúc đình đám như Vầng trăng đêm trôi, Và cơn mưa tới, Dòng sông không trở lại, Một ngày bình yên, Trôi trong gương…

Mỹ Lệ thời trẻ chụp hình cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình 2024 đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Lệ. Tại chương trình tuần này, Mỹ Lệ ôn lại kỷ niệm với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người giúp đỡ cô rất nhiều trong những ngày đầu theo đuổi con đường âm nhạc. Nhắc đến sự nghiệp ca hát của mình, Mỹ Lệ bày tỏ lòng biết ơn đối với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bởi theo cô, tác giả Còn tuổi nào cho em là người khuyên nhủ, hỗ trợ mình vô điều kiện. Nữ ca sĩ 7X bộc bạch: "Từ một cô bé sinh viên tỉnh lẻ bước vào TP.HCM lập nghiệp với hai bàn tay trắng, nếu không có sự hỗ trợ đó thì tôi khó mà có thể khẳng định được mình, không thể xuất hiện ở những chương trình lớn để tạo dựng tên tuổi". Khi đó, dù tuổi đời còn rất trẻ, song ca sĩ Mỹ Lệ được cố nhạc sĩ tạo điều kiện đi lưu diễn ở khắp nơi. Ngoài ra, những sản phẩm băng đĩa của Trịnh Công Sơn đều có sự góp mặt của giọng ca Dòng sông không trở lại. Ngoài ra, Mỹ Lệ thừa nhận may mắn vì được nhiều sự hỗ trợ từ các nhạc sĩ như nhạc sĩ Từ Huy, Thanh Tùng… Tuy nhiên, nữ ca sĩ nhấn mạnh: "Những sự giúp đỡ của các nhạc sĩ là một thuận lợi rất to lớn, nhưng nếu ca sĩ không có thực lực thì cũng sẽ không tồn tại được".

Ca sĩ Mỹ Lệ Mỹ Lệ chia sẻ thêm về thời hoàng kim. Cô nói: "Mỗi đêm, tôi có thể chạy gần 20 tụ điểm. Với tôi, đây là một trong những khác biệt to lớn với thế hệ ca sĩ trẻ hiện nay vì thời điểm bấy giờ, không có nhiều chương trình thực tế, nghệ sĩ chỉ gặp gỡ khán giả qua các tụ điểm âm nhạc. Vì vậy đòi hỏi họ phải đảm bảo sức khỏe để có thể chạy show hàng đêm. Mới đây nhất, nữ ca sĩ 7X bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh thuở đôi mươi, được dân mạng quan tâm. Mỹ Lệ tiết lộ bản thân không đủ chiều cao để thi nhan sắc song tự hào vì "vẫn giữ được sự nguyên thủy trên gương mặt". Cô nói: "Đến hiện tại, dù lớn tuổi nhưng tôi vẫn giữ được sự tự nhiên, không can thiệp dao kéo. Tuy rằng không đẹp nhưng tôi lại yêu mến sự tự nhiên của chính mình". Tuổi ngoài 50 với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon thả Tôi không đủ chiều cao để tham gia các cuộc thi nhan sắc nhưng tôi cũng có chút tự hào vì là một trong những nghệ sĩ của thế hệ trước vẫn giữ được sự nguyên thủy trên gương mặt. Và cho đến hiện tại cũng vậy, dù lớn tuổi nhưng tôi vẫn giữ được sự tự nhiên, không can thiệp dao kéo. Tại vì bây giờ, dường như tất cả mọi người đều "plastic hóa" nhưng tôi vẫn giữ được nét tự nhiên, tuy rằng không đẹp nhưng tôi lại yêu mến sự tự nhiên của chính mình.

Ca sĩ Mỹ Lệ nói không với dao kéo, tự hào vì là nghệ sĩ giữ được sự nguyên thủy trên gương mặt. Nếu trước đây, sao nữ 7X thừa nhận bản thân không đủ chiều cao để tham gia các cuộc thi nhan sắc thì hiện tại, hai ái nữ (Janet và Jennifer) nhà cô đều được đánh giá "đủ chuẩn" thi hoa hậu. Khi được đề cập vấn đề này, ca sĩ Mỹ Lệ cho hay: "Nếu các con tham gia, tôi ủng hộ hai tay hai chân. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này vẫn chưa có bạn nào có suy nghĩ về việc làm hoa hậu. Tôi thấy các con cũng đẹp, cũng xinh và đủ chuẩn tham gia nhưng mọi thứ đều là lựa chọn của các con". Ở tuổi ngoài 50, Mỹ Lệ sở hữu nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon thả. Với cô, đó là thành quả của sự kỷ luật bản thân chứ không phải điều đơn giản. Cô nói: "Tôi có một ý chí mạnh mẽ. Hiện tại tôi đã là mẹ ba con, nếu tôi không có sự quyết tâm, chăm sóc đúng mực thì cũng sẽ rất khó giữ được vóc dáng". Ngoài chế độ ăn uống, tập luyện khoa học, giọng ca Dòng sông không trở lại cho rằng chính cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cũng là một yếu tố giúp bản thân chị vẫn giữ được vẻ tươi trẻ. "Nếu bạn có một gia đình rất nhiều sóng gió, nhiều chuyện buồn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhan sắc", cô cho hay. Sau khoảng thời gian lui về hậu phương, vun vén tổ ấm nhỏ, những năm gần đây, nữ ca sĩ dần trở lại với đường đua âm nhạc với một hình ảnh mới mẻ. Gần đây nhất, cô góp mặt trong vai trò giám khảo Người kể chuyện tình. Nữ nghệ sĩ bật mí tiêu chí: "Tôi là người luôn luôn công tâm, để mình đặt đúng niềm tin và dành số điểm của mình cho người xứng đáng, đó cũng là tiêu chí để làm nên một cuộc thi uy tín. Tôi sẽ chấm điểm công tâm để thí sinh không cảm thấy ấm ức hay thiệt thòi".

Tổ ấm hạnh phúc của Ca sĩ Mỹ Lệ. Mỹ Lệ được biết đến là nữ ca sĩ đại gia của showbiz khi sở hữu khối tài sản lớn. Ngoài biệt thự ở nước ngoài, cô còn sở hữu khu vườn rộng 10 nghìn m2 ở Tân Phú, TP.HCM.