'Ca Sĩ Mặt Nạ' tăng giá, khán giả chê chất lượng không tương xứng

Tối 3/11, Top 6 tranh tài qua màn biểu diễn đơn, đối đầu. Nhân vật Cún Tóc Lô phải cởi mặt nạ do nhận bình chọn thấp nhất. Khi Ngọc Anh 3A xuất hiện trên sân khấu, các cố vấn và khán giả cổ vũ nhiệt tình. Các thí sinh còn lại gồm Ong Bây Bi, Voi Bản Đôn, Cú Tây Bắc, Bố Gấu, HippoHappy.

Trước đó, các gương mặt đã lộ diện tại chương trình gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Linh, Khởi My, Hoàng Dũng, Dương Hoàng Yến, Vũ Thảo My, Thái Ngân, Hoàng Mỹ An, Phượng Vũ, Nhật Thủy.

Theo Tiền Phong