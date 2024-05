Ca sĩ mất hit, rất nhiều cặp bài trùng của Vpop 'cạch mặt' nhau: Vì đâu nên nỗi?

Những năm qua, nhạc Việt được nâng cao chất lượng bởi những sản phẩm chỉn chu đến từ loạt “cặp bài trùng” ăn ý. Người hát, người sáng tác, người sản xuất góp phần tạo nên chu trình làm nhạc được chuyên môn hoá, giúp nghệ sĩ phát huy thế mạnh mà không còn phải “ôm đồm" quá nhiều khâu.

Để làm được điều này, nghệ sĩ cần tìm được cộng sự đồng chí hướng, hợp gu nghệ thuật và có chung tiếng nói. Ngành công nghiệp âm nhạc ngày càng phát triển, nhiều nghệ sĩ - ekip chọn cách thành lập công ty để chuyên nghiệp hoá hoạt động của mình.

Nhưng khác với những thị trường khác, chuyện vận hành công ty giải trí, duy trì hoạt động bền bỉ trong nhiều năm là cả một quá trình mất rất nhiều tiền bạc, công sức, thời gian… thì ở Việt Nam, mô hình này lại khá tự phát. Do đó, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và các cộng sự cũng vô cùng rối ren.

Có hợp ắt có tan. Mâu thuẫn càng dễ xảy ra khi những người làm nghệ thuật cùng nhau tạo nên sản phẩm. Ca sĩ, nhạc sĩ và music producer cũng không ngoại lệ.

Loạt “cặp bài trùng” trong âm nhạc đường ai nấy đi

Vừa qua, Lope Phạm - music producer trẻ người Hà Nội bất ngờ đăng đàn ám chỉ mâu thuẫn với MCK.

Cụ thể, Lope Phạm viết trên story Instagram: "Không trả lời tất cả câu hỏi liên quan đến Nghiêm Vũ Hoàng Long, MCK hay tất cả vấn đề liên quan đến album". Kèm theo bức ảnh anh chàng cầm một xấp tiền mệnh giá 500 nghìn đồng.



Lope Phạm bất ngờ đăng status ẩn ý về mối quan hệ với MCK

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn đăng tải dòng trạng thái ẩn ý, tạm dịch: "Tôi không cần một người bạn giả dối như thế", cùng nhạc nền là bài rap Not Like Us từ Kendrick Lamar.

Đây track diss đầy thù ghét mà Kendrick gửi đến Drake trong cuộc "đại chiến" chấn động giới rap toàn cầu, có ý nói đến mối quan hệ hợp tác trong ngành âm nhạc.



Album 99% - sản phẩm định hình tên tuổi của MCK không thể thiếu vai trò của Lope Phạm

Là bộ đôi rapper - nhà sản xuất gắn bó như hình với bóng, việc Lope Phạm bỗng dưng “công kích" người bạn thân MCK khiến fan nhạc hoang mang.

Trong thời gian bên nhau, MCK và Lope Phạm chạm đến “đỉnh cao" với những nhạc phẩm cân bằng hoàn hảo giữa cá tính, thời thượng và xu hướng.

Đặc biệt, album 99% - sản phẩm định hình tên tuổi của MCK không thể thiếu vai trò của Lope Phạm. Đứng sau sản xuất, Lope Phạm chính là “nửa kia" đưa âm nhạc của MCK thăng hoa.