Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời ở tuổi 37: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời lúc 0h22 ngày 18/4 do đột quỵ. Lễ viếng nữ ca sĩ diễn ra lúc 14h ngày 18/4 tại An Dương, Hải Phòng. Lễ truy điệu và an táng được cử hành sáng 19/4.

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Trầm - chị gái kết nghĩa với Lương Ngọc Diệp - cho biết nữ ca sĩ hoàn toàn bình thường trước khi qua đời.

“10h sáng 17/4, Diệp nhận cuộc gọi từ bệnh viện báo kết quả em bị ung thư máu. Buổi trưa, tôi và em vẫn cùng ăn cơm, trò chuyện bình thường. Tuy nhiên, em ăn ít hơn ngày thường và có vẻ mệt. Khoảng 13h, Diệp kêu đau đầu. Tôi lập tức đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi thăm khám, tình trạng của em ngày một nặng, bác sĩ tiên lượng xấu, không thể cứu chữa. Gia đình đưa Diệp về quê nhà tại Hải Phòng và em ra đi lúc 0h22 ngày 18/4”, chị Trầm kể.



Đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng khi hay tin ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời.