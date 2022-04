Ca sĩ Kim Ngân xuất hiện tiều tụy, gầy guộc, tóc rối

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một clip quay lại cảnh ca sĩ Kim Ngân xuất hiện trong một quán bán đồ âm thanh, loa dàn.

Kể từ lần cuối xuất hiện trên kênh Youtube của diễn viên Đức Tiến vào hồi giữa tháng 2, tới giờ đã gần hai tháng khán giả mới thấy hình ảnh Kim Ngân.

Hình ảnh mới về Kim Ngân

So với những hình ảnh được Đức Tiến quay lại vào giữa tháng 2, Kim Ngân trông gầy và tiều tụy hơn rất nhiều. Cô không còn tô son, kẻ lông mày, đánh mắt, đầu tóc cũng không được chải chuốt mà rối bù.