Ca sĩ Kim Jae Joong đến Việt Nam vào tháng 4

Năm 2001, Kim Jae Joong tham gia thử giọng và trở thành thực tập sinh tại SM Entertainment. Năm 2003, anh ra mắt cùng nhóm nhạc TVXQ trong một buổi diễn của ca sĩ BoA và Britney Spears. Bên cạnh hoạt động trong nhóm nhạc, Kim Jae Joong cũng hoạt động đơn lẻ.

Trong sự nghiệp, anh có nhiều ca khúc để lại ấn tượng với khán giả như: Just for one day, Maze, Wasurenaide, Don't cry my lover... Hiện tại, Kim Jae Joong là thành viên của nhóm nhạc JYJ.