Ca sĩ Hoài Lâm hát ở đám cưới

Clip Hoài Lâm hát đám cưới. Video: TikTok.

Hồi đầu tháng 5, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường -"cha đẻ" của bản hit Hoa nở không màu gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng Hoài Lâm trong phòng thu.

"Có hai thứ chẳng hề thay đổi: Một là giọng hát của Lâm, hai là tình anh em của hai người này. Lâm nói tôi là nhạc sĩ duy nhất mà Lâm có thể nhõng nhẽo, còn Lâm là ca sĩ mà tôi yêu quý nhất”.

Nam nhạc sĩ thông báo Hoài Lâm trở lại trong Music Diary mùa 6 này với “bản ballad không thể buồn hơn”. Thông tin này khiến nhiều khán giả kỳ vọng, chờ đợi sự trở lại của quán quân Gương mặt thân quen 2014 bởi khá lâu nam ca sĩ chưa có sản phẩm mới.