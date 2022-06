Ca sĩ Hồ Lệ Thu: Không bao giờ có chuyện tôi lên xe hoa lần 4!

- Từng trải nhiều khổ đau có phải lý do chị thực hiện dự án giúp đỡ người trầm cảm?

Năm 2006, tôi mắc chứng bệnh gây suy giảm hồng cầu do quá stress. Lúc ấy, tôi được chẩn đoán "chết bất cứ lúc nào", phải vào bệnh viện 3 lần/tuần, rút 5 xi-lanh máu để theo dõi sức khỏe. Bác sĩ yêu cầu tôi không làm việc, không đi xa nhưng do đã ký hợp đồng diễn châu Âu, tôi nài nỉ bác sĩ với lý do kiếm tiền nuôi con. Ông rơi nước mắt, ký giấy cho tôi đi diễn.

Đi diễn 1 tháng, nhiều lần tôi quên uống thuốc vậy mà về khám lại, tôi nhận kết quả các chỉ số gần trở lại bình thường. Bác sĩ rất kinh ngạc vì chăm sóc tôi gần 1 năm không khả quan. Ông đoán do tôi không còn căng thẳng, buồn lo nữa. Vì thế, tôi thực hiện các dự án vì người chịu đựng chứng trầm cảm.

- Cuộc sống ổn định không người đồng hành, chị thường dành thời gian vào việc gì?

Mỗi ngày, tôi thiền và niệm Phật lúc 6h và 17h. Tôi thích ăn chay nhưng không chay trường vì thấy ngon, cơ thể lại nhẹ nhàng. Mỗi sáng tập yoga về, tôi uống một ly nước ép rau củ quả theo công thức của bác sĩ. Buổi tối, tôi chỉ ăn một đĩa rau luộc hoặc xào, vậy mà mất 2 giờ. Hồi sống ở Rancho Cucamonga (California, Mỹ), tôi theo học chuyên ngành tài chính và học thêm dinh dưỡng. Từ kiến thức đã học, tôi tự thiết kế chế độ dinh dưỡng khoa học cho mình.

Tôi duy trì thói quen đến trung tâm tập hot yoga - môn có hiệu quả gấp 3 lần yoga thường. Sau bữa tối, tôi không làm việc nữa, dành thời gian nghe giảng pháp hoặc hòa tấu. Đúng 20h30', tôi lên giường lướt Facebook trong 1 giờ thì ngủ.