Ca sĩ Hàn Quốc rời showbiz sau màn ra mắt thảm họa

Không chỉ Minah bị ảnh hưởng bởi những bình luận ác ý và tin đồn, Sohee của Wonder Girls cũng trở thành nạn nhân. Cư dân mạng không ngừng so sánh về ngoại hình và giọng hát giữa hai cô gái. Trong đó nhiều ý kiến ​​cho rằng Sohee dễ thương hơn Ori nhưng họ giống nhau ở kỹ năng thanh nhạc yếu kém.

“Tại sao công ty giải trí lại để cô ấy ra mắt với tư cách một nghệ sĩ solo? Chẳng phải Sohee của Wonder Girls cũng không hát được sao. Nhưng ít nhất JYP Entertainment cũng đủ thông minh khi để cô ấy ra mắt trong một nhóm nhạc. Tuy nhiên, công ty của Ori không phải người có lỗi duy nhất trong việc này. Thực tế, cô ấy không hề có năng khiếu ca hát, vì vậy đừng cố trở thành ca sĩ nữa”, một khán giả bình luận.

“Sohee không thực sự dễ thương như mọi người tung hô. Cô ấy nổi tiếng vì hình tượng Wonder Woman và động tác ‘omona’ trong bài Tell Me mà thôi. Tôi nghĩ Sohee chỉ có ngoại hình trung bình và không có gì đặc biệt”, “Tôi đoán cô ấy hát ngang như Sohee. Nếu Sohee có thể nổi tiếng như vậy thì có lẽ họ nên xếp Ori vào một nhóm nhạc nữ. Tôi không cố gắng bóc mẽ Sohee nhưng nếu trở thành một nghệ sĩ solo, cô ấy cũng tệ như Ori mà thôi. Do đó, việc đưa Sohee vào Wonder Girls là ý tưởng tốt đó”, khán giả liên tục nhắc đến Sohee trong bài viết về Ori.



Sohee và Minah bất ngờ bị gọi tên trong những bài viết về Ori.

Trầm cảm vì bị chỉ trích

Trong hơn mười năm kể từ màn ra mắt thảm họa của Ori, không ai có thể thu thập bất kỳ thông tin nào về những gì đã xảy ra với nữ ca sĩ. Mới đây, chương trình Midnight Theories đã phát một đoạn phim có tên Dangmin Review, trong đó MC phỏng vấn một thực tập sinh từ công ty mà Ori ra mắt.