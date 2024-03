Ca sĩ Gen Z phá kỷ lục tồn tại 87 năm của giải Oscar

Anh em nhà O'Connell có năm thành công nhờ "What Was I Made For?", ca khúc nhạc phim "Barbie".

Trước khi được vinh danh tại lễ trao giải của Viện Hàn lâm, Billie Eilish có màn trình diễn ca khúc What Was I Made For?trước hàng trăm ngôi sao trong lĩnh vực điện ảnh và hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp giải Oscar.

Tiếng hát của ca sĩ Gen Z cùng tài năng piano của O'Connell tạo nên ca khúc cảm xúc. Trước đó, What Was I Made For? giành giải Bài hát của năm tại Grammy và được Rolling Stone nhận định là một trong những bài hát nổi tiếng và hay nhất của năm.

Trong năm nay, Billie Eilish và O'Connell bỏ túi nhiều giải thưởng với What Was I Made For?, từ Oscar đến Quả cầu Vàng, Grammy. Anh em nhà O'Connell đồng thời nhận giải của Hiệp hội các nhà soạn nhạc. Ca khúc cũng đạt lượt nghe ấn tượng lên đến 633 triệu lượt.

Theo Tiền Phong