Ca sĩ Đài Trang tiết lộ về nhóm nhạc The Bells hiện tại

- Mọi người bảo rằng "The Bells" tan rã khi đang ở đỉnh cao cũng vì một lý do muôn thuở là "sự bất hòa" giữa các thành viên?

Sự tan rã của những nhóm khác tôi không biết nhưng "The Bells" chưa từng bất hòa. Mỗi thành viên đều có một sở trường, mỗi cá tính khác nhau nhưng chính vì vậy mà chúng tôi lại rất hòa hợp với nhau.

Điều quan trọng nhất là chúng tôi tôn trọng cá tính của nhau. Nếu chị Thanh là người giỏi giao hảo thì tôi lại là người kiệm lời, không hòa đồng nhưng điều đó chưa từng khiến cho chúng tôi bị ảnh hưởng đến hòa khí.

Quyết định dừng lại, chưa bao giờ là dễ dàng đối với "The Bells". Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, thành công của "The Bells" chính là sự thức thời và đúng thời điểm. Những bản hit đã giúp "The Bells" nổi tiếng nhưng nếu cứ kéo dài đến bây giờ, có lẽ sẽ không có khán giả nghe vì sự thay đổi của gu thưởng thức.

Chưa kể, bản thân tôi luôn bị ám ảnh bởi chữ "hết thời". Đó là điều có thể khiến tôi bị khủng hoảng nên thôi hãy dừng lại khi còn ở đỉnh cao còn hơn. Chúng tôi cũng cần có những hoạch định cho tương lai của chính mình nên "The Bells" sẽ trở thành những ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi.



Chị theo đuổi nghề thẩm mỹ sau khi "The Bells" tan rã

- Là một ca sĩ tên tuổi, luôn được tán dương săn đón nhưng giờ chuyển sang làm dịch vụ, chị có quen không?