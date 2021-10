Ca sĩ Ciara diện đầm cắt xẻ táo bạo

Ciara xoay góc nào cũng gây chú ý. Tuy nhiên trang phục hở vừa phải và không quá phản cảm khiến nữ ca sĩ từng giành giải Grammy trở nên cuốn hút. Set đồ trở nên hoàn hảo khi giọng ca sinh năm 1985 chọn sandal cao màu trắng và trang sức kim cương thanh lịch.

MV 'Thinkin Bout You' của Ciara

An Na