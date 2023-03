Ca sĩ Chu Chí Hâm bị tài xế hắt trà sữa vào mặt

Tuy nhiên, khi khán giả xuất hiện tại địa điểm ghi hình ngày càng nhiều, bối cảnh trở nên hỗn loạn. Người hâm mộ chen lấn xô đẩy nhau để tiếp xúc với thần tượng. Điều này gây khó khăn đối với nhân viên ổn định trật tự.

Trước tình huống trên, tài xế riêng của nam ca sĩ đã ném cốc trà sữa ra bên ngoài để người hâm mộ rời khỏi vị trí quay hình, tránh làm ảnh hưởng đến Chu Chí Hâm. Thế nhưng, không may cốc trà sữa lại ném trúng mặt nam ca sĩ.