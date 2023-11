Ca sĩ Bảo Anh rời show, 5 chị đẹp khác dừng cuộc chơi

Bảo Anh cho biết cô rời Chị đẹp đạp gió rẽ sóng do vấn đề sức khỏe. "Đi đu đưa đi" do Trang Pháp làm trưởng nhóm phải đổi kế hoạch trình diễn trong thời gian ngắn do mất đi một thành viên.

Tối 25/11, trước khi bước vào vòng công diễn đầu của show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Bảo Anh bất ngờ nói chia tay 29 chị đẹp tại phòng hội ngộ, rời show sau thời gian ngắn đồng hành. “Vì một số lý do cá nhân và sức khỏe, tôi không thể đồng hành cùng chị em được. Hy vọng hành trình sắp tới của các chị em thành công và có màn trình diễn mãn nhãn cống hiến cho khán giả”, Bảo Anh nói. Giọng ca Lười yêu gửi lời xin lỗi nhóm Đi đu đưa đi, hy vọng 4 thành viên còn lại là Trang Pháp, Quỳnh Nga, Huyền Baby, Giang Hồng Ngọc có tiết mục đặc sắc cho khán giả. Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện ban tổ chức nói Bảo Anh dừng đạp gió rẽ sóng do bận việc cá nhân, không đảm bảo thời gian luyện tập cùng đồng đội cũng như ghi hình cho chương trình. "Theo format, hành trình của chị đẹp Bảo Anh dừng lại tại đây. Vì vậy, ngay đêm công diễn đầu, nhóm Đi đu đưa đi chỉ còn bốn chị đẹp chính thức là Trang Pháp, Giang Hồng Ngọc, Huyền Baby và Quỳnh Nga", đại diện ban tổ chức nói.

Bảo Anh rời chương trình do bận chuyện cá nhân. Sau khi Bảo Anh chia tay 29 chị đẹp, Trang Pháp nói cô cảm thấy buồn khi đồng đội dừng cuộc chơi sớm, không thể cùng xuất hiện trên sân khấu với tiết mục Đi đu đưa đi. Chị đẹp Giang Hồng Ngọc nói cô buồn và tiếc khi Bảo Anh dừng lại. "Nếu có Bảo Anh, tiết mục Đi đu đưa đi sẽ trọn vẹn và hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, các thành viên trong nhóm tự nhủ đừng nghĩ về điều buồn nữa, phải đồng lòng để tạo nên tiết mục hoàn hảo nhất dành tặng cho khán giả và các chị đẹp", nữ ca sĩ nói. Trước đó, khi xác nhận tham gia show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Bảo Anh là một trong những chị đẹp được chú ý nhiều nhất. Về quyết định tham gia show thực tế về âm nhạc, giọng ca Sống xa anh chẳng dễ dàng nói: “Thật ra tôi vừa trải qua cuộc chiến riêng. Nội tâm của phụ nữ thường rất phức tạp, tôi cũng vậy. Có những cuộc chiến và cơn sóng bản thân phải tự vượt qua". Trong tập 5 phát sóng tối 25/11, sáu nhóm nhạc được chia trước đó bước vào phần công diễn. Thiếu Bảo Anh, tiết mục Đi đu đưa đi của nhóm Trang Pháp nhận 273/357 bình chọn từ khán giả. Nhóm đi thẳng vào vòng công diễn 2 nhờ áp đảo số phiếu đội đối đầu là Đưa em về nhà của chị đẹp Mỹ Linh (196 phiếu). Ngoài Bảo Anh rời show, 5 chị đẹp khác là Yến Trang, Vân Hugo, Hoàng Oanh, Nguyên Hà và Tú Vi phải tạm dừng hành trình đạp gió rẽ sóng do không tạo được ấn tượng trước khán giả. Các ca sĩ chờ cơ hội trở lại sau vòng hồi sinh. Theo Tiền Phong