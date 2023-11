Ca sĩ 16 tuổi gây choáng khi mua căn hộ cao cấp gần 38 tỷ, dọn về làm hàng xóm với loạt sao

Đến nay, Jeong Dong Won đã phát hành 2 mini album, 1 EP và gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng. Hiện tại, giọng ca 16 tuổi là 1 trong những ca sĩ tuổi teen thành công nhất tại Hàn Quốc, được trả thù lao hậu hĩnh.

Cậu còn tham gia viết lời, sáng tác ca khúc, khiến fan ngưỡng mộ vì sở hữu nhiều tài lẻ. Trong chương trình Tokpawon 25:00 phát sóng năm ngoái, Jeong Dong Won tiết lộ đã nhận được 3 triệu won (56 triệu đồng) từ việc tham gia viết lời cho 1 bản OST của bộ phim Never Give Up.

Không chỉ tích cực hoạt động ca hát, Jeong Dong Won còn ghi dấu ấn trong lòng công chúng với loạt vai diễn ở các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh như New Normal, Never Give Up, Goose Bumps…



Nam nghệ sĩ tuổi teen có nhiều nguồn thu nhập khác nhau từ các hoạt động âm nhạc và diễn xuất.