Cá sấu sông Nin trình diễn "độc chiêu" vặn hàm, xé toang con mồi.

Một đoạn video được ghi lại ở bờ sông Sand, phía nam Sable Camp, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã MalaMala (Nam Phi) đã cho thấy sức mạnh tuyệt đối của cá sấu sông Nin, và cũng lý giải rằng tại sao chúng không cần tới các chi khỏe cùng móng vuốt để xé xác con mồi.

Trong đoạn video, con cá sấu trưởng thành đang ngậm trên miệng một con linh dương đã chết, dường như là nạn nhân trước đó của một vụ tấn công.